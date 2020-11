Spezialisten im Einsatz : Polizei stellt Waffen und Munition in Saarburg sicher

Saarburg Spezialisten der Polizei haben in einem Haus in der Heckingstraße in Saarburg Waffenteile und Munition sichergestellt. Der Hauseigentümer hatte die Gegenstände bei Bauarbeiten gefunden und die Polizei alarmiert.