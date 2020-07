Vandalismus : Kita-Waldplatz in Konz verwüstet

Das Bild dokumentiert die Schäden im Wohnwagen der Waldgruppe der Kita in Roscheid. Foto: Förderverein Kita St. Helena

Konz Die Einrichtungen der Waldgruppe des Kindergartens St. Helena im Wohngebiet Roscheid sind schon mehrfach Vandalismus zum Opfer gefallen. Nun gibt es einen Hinweis. Die Polizei sucht weitere Zeugen.

Die Mitglieder des Fördervereins der Kita St. Helena im Konzer Wohngebiet Roscheid sind genervt. „In leider regelmäßigen Abständen wird der für die Kinder so wichtige und schöne Kita-Waldplatz in Roscheid zerstört“, schreibt Maresa Müsch, ein Mitglied des Vereins an den TV. „Es scheint eine Endlosschleife: Fleißige Helfer bauen mühevoll den Waldplatz wieder auf, und kurze Zeit später ist alles wieder verwüstet.“

Das Ergebnis der jüngsten Vandalismustaten: Beide Kindersitzgruppen seien nach zuvor erfolgter Reparatur nun unwiederbringlich zerstört worden. Auch der dort platzierte Wohnwagen für die Aufbewahrung von Kita-Gegenständen wurde inzwischen soweit demoliert, dass er zur Gefahr für die Kinder geworden sei, schreibt Müsch weiter. „Hervorstehende Nägel der zerlegten Holzbänke, herausgetretene Scheiben des Wohnwagens, herumliegende Bierflaschen sowie Zigarettenstummel bergen ein großes Verletzungsrisiko für die Kindergartenkinder, aber auch für die Waldbesucher und deren Hunde. Das darf so nicht weitergehen“, schreibt Müsch. Die Kinder seien geschockt, ihre Gesundheit gefährdet. Zudem sei das Verhalten der Randalierer in Anbetracht des angrenzenden Waldfriedens mehr als pietätlos.

Harald Lahr, Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, erklärt auf TV-Anfrage, dass die jüngste Tat am 17. Juli bei der Polizei in Konz angezeigt worden sei. Der angegebene Tatzeitraum liege zwischen dem 29. Juni und dem 6. Juli.

Auf TV-Anfrage bestätigt er auch einen Beitrag, der sich über Facebook verbreitet hatte. Eine Nutzerin hatte in der Gruppe „Wir sind Konzer ...“ geschrieben, dass ihr Mann vier Jugendliche erwischt habe. Diese habe er versucht zur Rede zu stellen, aber sie seien weggelaufen. Der Mann habe aber Fotos von den Jugendlichen gemacht. Dass es sich bei diesen Jugendlichen auf jeden Fall um die Täter handele, wie der Facebook-Beitrag vermittelt, bestätigt Lahr nicht.

Laut dem Polizeichef liegen den Ermittlern sowohl die Aussagen als auch die Fotos der Jugendlichen vor. „Nach unseren ersten Ermittlungen wurden die Personen jedoch nicht im geschilderten Tatzeitraum, sondern im Nachgang dort gesichtet“, sagt Lahr. Deshalb könne er bisher nicht sagen, ob die Fotografierten für diese Tat und weitere Sachbeschädigungen an der Stelle verantwortlich sein könnten. Das sei Teil der laufenden Ermittlungen. In Bezug auf die Waldkita in Roscheid lägen der Polizei mindestens zwei weitere Sachbeschädigungsanzeigen aus dem Sommer 2018 vor. Die Polizeiinspektion Saarburg und die Polizeiwache Konz seien dankbar für die bisher eingegangenen Zeugenhinweise, sagt Lahr. Es werden jedoch weitere Hinweise gesucht.

Der Förderverein der Kita ruft alle Eltern dazu auf, mit ihren Kindern über die Vorfälle zu sprechen. Jeder weitere Hinweis sei wertvoll, erklärt Maresa Müsch in der E-Mail an den TV. „Gerne möchten wir den Tätern die Möglichkeit bieten, sich zu entschuldigen und beim Wiederaufbau des zerstörten Platzes mitzuhelfen“, sagt Müsch. „Auf eine Anzeige wird dann verzichtet.“