Ermittlungen : Polizei sucht vermisstes Mädchen aus Konz (Update)

Konz Seit Montagabend wird eine Zwölfjährige aus Konz vermisst. Die Fahndung läuft.

„Das Mädchen hat seinen gewohnten Aufenthaltsort verlassen und ist mit unbekanntem Ziel unterwegs“, heißt es in einer Pressemeldung der Polizei. „Die Familie und die Polizei gehen zurzeit davon aus, dass sie sich in einer hilflosen Lage befinden könnte und möglicherweise ärztlicher Hilfe bedarf.“

Vor Ort seien mehrere Streifen der Polizeistellen in Konz, Trier und Saarburg im Einsatz, die das Stadtgebiet in Konz absuchten, sagt der PI-Leiter. Auch die Bundespolizei, die auf Bahnhöfen und in Zügen zuständig ist, hilft laut Lahr mit. Es sei nicht auszuschließen, dass das Mädchen mit seinem Fahrrad in einen Zug eingestiegen sei.