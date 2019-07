Heimat- und Weinfest : Positive Bilanz nach Heimatfest in Konz

Konz Die Organisatoren sind zufrieden mit der Feier – die Polizei trotz vereinzelter Straftaten ebenfalls.

Der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Saarburg, Armin Görgen, wirkt sehr zufrieden im Gespräch mit dem TV. Es gab zwar mehrere Delikte an den vier Festtagen des Heimat- und Weinfests in Konz, aber es war nichts Außergewöhnliches dabei – vor allem vor dem Hintergrund, dass bei einer solchen Großveranstaltung immer viele Delikte erwartet werden. Deshalb sagt Görgen: „Aus polizeilicher Sicht ist das Fest ruhig verlaufen.“ Die Polizei hat am Freitag zwei Körperverletzungen und am Montag einen Rucksack-Diebstahl sowie eine Beleidigung im Zusammenhang mit einem Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz registriert. Alle Straftaten sind laut Görgen sofort aufgeklärt worden. Am Montag ist ein Autofahrer aufgefallen, der Alkohol im Blut hatte: aus polizeilicher Sicht noch eine Ordnungswidrigkeit. Es war der einzige Vorfall dieser Art an allen Festtagen. Görgen: „Die verstärkten Polizeikontrollen und das Shuttlebussystem haben sich etabliert.“