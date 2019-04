Brandstiftung an der Katzenmühle in Hermeskeil

(red) Laut Mitteilung der Polizei meldete ein Zeuge am Donnerstagabend gegen 18 Uhr ein Feuer im Hermeskeiler Wald: Die Katzenmühle und ein daneben liegender Hochsitz standen in Flammen. Bei der Katzenmühle handelt es sich um eine alte Mühle, die nicht bewohnt ist.

Der Brand an der Mühle entstand in dem angebauten alten Scheunengebäude. Dort noch gelagertes Heu geriet in Brand. Es entstanden Schäden am Dachboden und teilweise am Dach. Im Bereich der Mühle fanden die Ermittler abgebrannte Feuerwerkskörper. Nach einer Rücksprache mit dem Einsatzleiter der Feuerwehr Hermeskeil vermutet die Polizei, dass diese Feuerwerkskörper das heu in Brand gesetzt haben.

Ein Zeuge, der mit seinem Hund unterwegs war, sah fünf Jungs und Mädchen im Alter von 12 bis 14 Jahre aus Richtung Mühle und Hochsitz auf sich zukommen. Als sie ihn wahrgenommen hätten, seien sie weggelaufen. Alle seien dunkel gekleidet gewesen.

Der entstandene Gesamtschaden beläuft sich auf geschätzte 20 000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Hinweise werden erbeten an die Polizeiinspektion Hermeskeil unter 06503/91510 oder per Mail an pihermeskeil@polizei.rlp.de.