Polizeieinsatz Menschenmenge am Konzer Bahnhof: Was war los am 1. Mai?

Konz/Trier · Ein Leser hat sich an den TV gewandt, weil es keine Meldung zu einem größeren Polizeieinsatz am 1. Mai am Bahnhof Konz gab. Die Redaktion hat nachgehakt. Was dort passiert ist.

06.05.2023, 13:04 Uhr

Foto: dpa/Carsten Rehder

„Ich habe im TV einen Bericht über den mehrstündigen Einsatz der Bundespolizei und der örtlichen Polizei am Bahnhof Konz am 1. Mai vermisst“, schreibt ein Leser an die Redaktion. Es sei eine große Personengruppe beteiligt gewesen. Eine Pressemeldung hat die Bundespolizei, die bei Straftaten an Bahnhöfen zuständig ist, dazu nicht verfasst. Deshalb hat die Redaktion nachgehakt.