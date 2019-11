Saarburg : Für Sicherheit und Jugendschutz im Einsatz

Saarburg Polizeihauptkommissar Michael Jakobs und Polizeikommissar Jan Gerhard verstärken seit dem Herbst die Polizeiinspektion Saarburg.

In einer Feierstunde in Trier wurden die neu zum Präsidium versetzten Kolleginnen und Kollegen durch den Polizeipräsidenten des Polizeipräsidiums Trier, Rudolf Berg, begrüßt. Darunter auch Polizeikommissar Jan Gerhard, welcher zukünftig im Wechselschichtdienst der Polizeiinspektion Saarburg im Einsatz sein wird. Er ist damit rund um die Uhr in der Sicherheitsarbeit der Region Saarburg- Konz eingesetzt.