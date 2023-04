Die Polizei wird weiblicher Erste Frau als Führungskraft bei der Inspektion Saarburg

Saarburg · Die erste Dienstgruppenleiterin in Saarburg: Was ihre Aufgaben sind und was sie und ihr Chef zur Gleichberechtigung bei der Polizei sagen.

13.04.2023, 12:59 Uhr

Diese Gruppe leitet eine Frau: Polizeihauptkommissarin Susanne Heinzmann (Zweite von rechts) und ihre Kollegin und Kollegen von der Dienstgruppe. Foto: Polizei Saarburg Foto: TV/Polizei Saarburg

Die Saarburger Polizei ist immer noch klar männerdominiert. Gerade einmal 15 Prozent der Mitarbeitenden sind Frauen (konkrete Zahlen nennt die Polizei aus Sicherheitsgründen nicht). Dennoch wird die Polizei auch an der Saar weiblicher, und Frauen erobern alle Ebenen.