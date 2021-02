Kriminalität : Gewalt in Familien beschäftigt Ermittler in Saarburg und Konz

Die Polizei Saarburg verzeichnet mehr Anzeigen wegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Foto: picture alliance/dpa/Maurizio Gambarini

Saarburg/Konz/Hermeskeil Insgesamt haben die Polizeistellen in Saarburg und Hermeskeil 2020 weniger Straftaten registriert, allerdings spielen Körperverletzungen im privaten Raum eine größere Rolle.

Die Polizeiinspektionen (PI) Saarburg und Hermeskeil haben 2020 insgesamt 3574 Straftaten aufgenommen (siehe Info). Der TV sieht sich die Statistik genauer an.



Häusliche Gewalt Es ist speziell eine Zahl der PI Saarburg, die aufhorchen lässt: 111-mal kam es im Zuständigkeitsbereich dieser Polizeistelle zu Gewalt in engen sozialen Beziehungen. Das sind 37 Fälle mehr als 2019 (+ 50 Prozent). In 87 Fällen handelt es sich um Körperverletzungen. Harald Lahr, Leiter der PI Saarburg, folgert: „Statistisch ist nahezu jede dritte Körperverletzung in Zusammenhang mit Gewalt in engen sozialen Beziehungen zu setzen.“ In Zahlen sind das 31,9 Prozent von 273 angezeigten Körperverletzungen im Bereich der PI Saarburg. Das ist laut Polizeistatistik ein Fünf-Jahres-Hoch für den Bereich der PI. Die starke Zunahme dieser Fälle liegt laut Lahr nicht nur an sich entladendem Frust wegen des Corona-Lockdown. „Es hat auch ein Umdenken stattgefunden“, sagt Lahr. Was früher als Familienstreit wahrgenommen worden sei, werde inzwischen angezeigt.

Info Registrierte Straftaten und Aufklärungsquote Die Polizeiinspektion (PI) Saarburg – zuständig für Konz, Saarburg und den Raum Zerf – hat 2020 insgesamt 2108 Straftaten (96 Fälle weniger als im Vorjahr/-4,4 Prozent) bearbeitet. Die PI Hermeskeil verzeichnet sogar ein Minus von 175 Fällen (-10,7 Prozent) und hat im Bereich der VG Hermeskeil, Teilen der VG Thalfang und Ruwer sowie im Raum Kell 1466 Straftaten registriert. In beiden Bereichen werden rund 66 Prozent der Fälle aufgeklärt, wenn die Statistik um die Verstöße gegen das Aufenthaltsrecht, die es wegen der Erstaufnahmeeinrichtung für Geflüchtete in Hermeskeil zusätzlich gibt, bereinigt wird. Diese Verstöße werden – so erklärt es Burkhard Blug, stellvertretender PI-Leiter in Hermeskeil – naturgemäß zu 100 Prozent aufgeklärt und verfälschen die Aufklärungsstatistik: Mit diesen Delikten kommt die PI Hermeskeil auf eine Aufklärungsquote von 69,1 Prozent.

Insofern seien die steigenden Zahlen sogar positiv zu interpretieren, weil ein Dunkelfeld – also ein Deliktbereich, der früher nie angezeigt wurde – nun offiziell in der Statistik auftaucht. „Die Fälle waren immer da. Es ist gut, dass die Taten nicht mehr hingenommen werden“, sagt Lahr. Ihm selbst sei es eine Herzensangelegenheit, gegen Gewalt in engen sozialen Beziehungen vorzugehen. Die Opfer von häuslicher Gewalt seien meistens Frauen, manchmal Kinder. Die Polizei gehe aber trotzdem davon aus, dass Kinder zu Zeugen würden, auch wenn sie nicht direkt betroffen seien. Deshalb werde immer das Jugendamt eingeschaltet, sobald ein Kind in einer der betroffenen Familien lebe. Die Täter und Opfer kommen laut Lahr aus allen Gesellschaftsschichten vom Arbeitslosen bis zum Arzt. Anders als früher, wo meist nur besonders krasse Fälle in Mehrfamilienhäusern angezeigt worden seien, weil die Attacken auch in Nachbarwohnungen zu hören gewesen seien, komme es jetzt auch öfter zu Einsätzen in Einfamilienhäusern.

Im Bereich der PI Hermeskeil sind die Fallzahlen bei häuslicher Gewalt nicht so stark angestiegen: von 31 Fällen 2019 auf 33 Fälle 2020. Eine einfache Erklärung dafür kann der stellvertretende PI-Leiter Blug nicht liefern: „Vielleicht hat es etwas damit zu tun, dass wir hier im ländlichen Raum sind und in der Stadt die Menschen doch etwas mehr eingeengt sind.“ Er schließe nicht aus, dass sich die Lage bei andauerndem Lockdown und Corona-Beschränkungen „auch bei uns ändern könnte“.



Mehr Drogen und weniger Drogen? Eine absolut gegensätzliche Entwicklung verzeichnen die beiden Polizeiinspektionen im Bereich der Betäubungsmittel. 2018 hat die PI Saarburg noch 80 Drogendelikte erfasst, 2019 waren es 121, im vergangenen Jahr 210. Lahr begründet diese Entwicklung mit den verstärkten Kontroll- und Ermittlungstätigkeiten der Polizei sowie öffentlicher Aufmerksamkeit durch Medienberichterstattung. Unter anderem verweist er auf einen TV-Artikel über Beschwerden von Bürgern, die Nadeln und Spritzen an einem Konzer Bahnhaltepunkt gefunden hatten, welche auf Heroinkonsum hindeuteten. Daraufhin habe die Polizei mehr Drogenkontrollen gemacht.

Bei der PI Hermeskeil wurden 62 Drogendelikte registriert, 30 weniger als im Vorjahr. „Bei uns ist das absolut kein Schwerpunkt“, sagt Blug. Fast die Hälfte der Delikte entfalle auf den Konsum von Cannabis oder andere „relativ niedrigschwellige Dinge“. Es gebe keine „Brennpunkte“.



Afa in Hermeskeil Auffällig in der 2020er-Statistik ist laut Blug der Anstieg beim „Missbrauch von Notrufen“ auf 21 Fälle (vier im Vorjahr). Viele davon seien Brand-Fehlalarme in der Afa gewesen. Der stellvertretende PI-Leiter sieht einen Zusammenhang zu zwei Quarantänephasen, in denen die Bewohner wegen Corona-Ausbrüchen die Einrichtung tagelang nicht verlassen durften: „Da hat sich bei manchen sicher großer Druck aufgebaut, der irgendwie abgelassen werden musste“, vermutet Blug. Extrem gesunken sei dagegen die Zahl der Verstöße gegen das Aufenthalts- und Asylgesetz. 2016 wurden beispielsweise noch 4759 Fälle registriert, 2020 waren es nur 109. Dies hänge sicher damit zusammen, dass die illegale Einreise seit der Flüchtlingswelle 2015 insgesamt stark zurückgegangen sei.

Laut Statistik sind im Bereich der PI Hermeskeil 827 Tatverdächtige registriert worden. Davon waren 40,5 Prozent – zählt man die Asyl-Delikte nicht hinzu – Nichtdeutsche. Im Bereich der PI Saarburg waren von 1071 Tatverdächtigen 27,3 Prozent nicht deutsch.



Betrugsdelikte Beide Polizeiinspektionen verzeichnen bei Betrugsdelikten signifikante Rückgänge: In Saarburg wurden 355 Taten registriert (-66), in Hermeskeil 228 (-53). Trotzdem mahnt Lahr zur Vorsicht – vor allem bei vermeintlichen Schnäppchen im Internet. „Warum soll ein Laptop, der überall 600 Euro kostet, irgendwo 300 weniger kosten?“, fragt er und empfiehlt, den gesunden Menschenverstand einzuschalten. Die Statistik sei bei diesen Straftaten insofern ungenau, dass viele Delikte, die etwa über die Online-Wache von Menschen aus der Region angezeigt würden, gar nicht auftauchten, weil der Tatverdächtige aus einer Stadt außerhalb der Region komme und die dortige Polizei eingeschaltet werde.