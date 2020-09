Politik : Kritische Fragen zu Wellener Stollen

Wellen Der Bergbau und die damit verbundenen Beschwerden von Bürgern an der Obermosel sollen am Donnerstag Thema im Landtag werden.

Besorgte Bürger aus der Ortsgemeinde Wellen haben sich im Juli wegen ihres Unmuts über Staub und Dreck aus dem örtlichen Kalkwerk der an den örtlichen Landtagsabgeordneten Lothar Rommelfanger gewandt. Dieser hat nun einen Fragenkatalog an die zuständige Kontrolbehörde, das Landesamt für Geologie und Bergbau (LGB), geschickt. Unter anderem will Rommelfanger wissen, welche Materialien die österreichische Porr AG in den vergangenen Jahren zwecks Sicherung der Stollen in das Bergwerk der Trierer Kalk- Dolomit- und Zementwerke (TKDZ) eingebracht hat. Zudem fragt er nach einem Gutachten der Porr AG, das 2012 zur Sanierung des Betriebsgeländes erstellt worden sein soll, und nach den damit zusammenhängenden Kosten, die für die Sanierung des Werksgeländes in Wellen angefallen sind. Rommelfanger: „Ich stehe bereits in engem Kontakt mit Bergbauamt, Umweltministerium und Wirtschaftsministerium. Insbesondere dem Bergbauamt habe ich einen schriftlichen Fragenkatalog zukommen lassen, um Auskunft darüber zu erhalten, was in den Bergwerksstollen derzeitig lagert und zukünftig eingelagert werden soll.“