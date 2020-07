Kostenpflichtiger Inhalt: Neuigkeiten zur Realschule plus im Hochwald : So viele Fünftklässler wie lange nicht in Kell – Vorarbeiten für Schul-Erweiterung gestartet

Es geht voran: An der Realschule plus in Kell laufen seit Juni Bauarbeiten. Neben der Turnhalle sollen nach den Sommerferien mobile Klassenräume aufgestellt werden, die später während der geplanten Schul-Erweiterung als Ausweichquartier dienen sollen. Über den Stand des Millionenprojekts informierten Vertreter der Schule und des Landkreises Trier-Saarburg beim Ortstermin. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Kell am See Gute Nachrichten zur Realschule plus: Für das neue Schuljahr gibt es 54 Anmeldungen und damit drei fünfte Klassen. Zudem laufen Vorarbeiten für das Millionenprojekt Schul-Erweiterung. An einer Stelle hakt es aber noch.