Schließung zum 31. Januar : Postfiliale in der Hermeskeiler Fußgängerzone stellt Betrieb ein – Wie es weitergehen soll

Die Leistungen der Post konnten Hermeskeiler bislang direkt in der Innenstadt nutzen. Doch die Filiale in der Tabak-Ecke Dietz wird es schon sehr bald nicht mehr geben. Foto: dpa/Tom Weller

Hermeskeil Wegen einer Geschäftsaufgabe muss die Post ihre Filiale in der Hermeskeiler Donatusstraße schließen. Ende des Monats gehen dort die Lichter aus. Die Suche nach einem Ersatzstandort hat aber bereits begonnen.

Im Stadtkern von Hermeskeil wird es schon bald keine Postfiliale mehr geben. Denn die Inhaber der Tabak-Ecke Dietz in der Donatusstraße, in der die Post zuletzt untergebracht war, geben ihr Geschäft Ende Januar auf. Diese Information, die in Hermeskeil schon länger kursierte, bestätigt am Freitag die Pressestelle der Deutsche Post DHL Group in Frankfurt.

„Die Filiale wird am 31. Januar geschlossen“, teilt Pressesprecher Heinz-Jürgen Thomeczek mit. In die vorhandenen Postfächer werde am Samstag, 28. Januar, letztmalig Post verteilt, die am Montag darauf noch abgeholt werden könne. Was bis dahin nicht abgeholt worden sei, werde am 30. Januar zugestellt, erklärt der Sprecher.

In der Filiale in der Fußgängerzone wurden laut Thomeczek neben den Postfächern die üblichen Dienstleistungen wie Brief-, Paket- und Expressservice angeboten. Zusätzlich waren dort auch das Nutzen von Postbank-Leistungen und das Aufladen sogenannter Prepaidhandys möglich.

Wo derzeit Briefe und Pakete verschickt werden können

Laut dem Unternehmen können Briefe und Pakete vorerst über die Filiale im Gewerbegebiet an der Römerstraße versendet werden. In der Rosenstraße gebe es zudem ein „kleineres Dienstleistungsangebot“ im DHL Paketshop. Wer Finanzleistungen der Postbank nutzen wolle, könne ins benachbarte Nonnweiler im Saarland ausweichen.

Die Post hofft allerdings, dass sie „möglichst schnell“ einen Ersatzstandort für ihre Filiale in der Hermeskeil Innenstadt findet. „Ganz nahtlos geht es leider nicht“, bedauert der Pressesprecher. Es habe aber bereits einige Gespräche mit Gewerbetreibenden und mit der Stadt gegeben. Auch die Verwaltung der Verbandsgemeinde Hermeskeil bestätigt, dass sie bereits in die Suche nach einem neuen Standort einbezogen sei.