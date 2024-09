Nach erster Ratssitzung in Schoden Premiere in Saarburg-Kell: Erstmals wird fehlender Ortschef durch Beauftragten ersetzt

Schoden gehört zu den fünf Orten der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, in denen zur Kommunalwahl im Juni niemand für das Amt des Ortsbürgermeisters kandidiert hat. Dann ist es Aufgabe des Gemeinderats, in seiner ersten Sitzung einen Ortschef zu wählen. Doch Fehlanzeige. Auch in der Sitzung in dieser Woche am 10. September fand sich keine Kandidatin und auch kein Kandidat.