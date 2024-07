Frau statt Mann Was die neuen Bürgermeisterinnen in Temmels und Tawern vorhaben

Frauen als Bürgermeisterinnen in der Verbandsgemeinde (VG) Konz – das gab es bislang nur in Nittel, als Loni Befort von 1987 bis 1989 Ortschefin war. Insofern darf man die Kommunalwahl in diesem Jahr in der VG Konz als ein historisches Ereignis bezeichnen, denn nach 35 Jahren gibt es wieder Frauen als Bürgermeisterinnen – und dann gleich zweimal.