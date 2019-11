Karneval : Prinzenpaar in Konz-Roscheid wird inthronisiert

Konz Der Karnevalsclub Konz Roscheid startet am Samstag, 16. November, um 19.11 Uhr in die neue Session 2019/2020. Dann wird das neue Regentenpaar Esther und Marc Puel, beide vom Karneval- und Theaterclub Konz (KCK) im Bürgersaal in Konz-Krettnach inthronisiert.

Gleichzeitig wird das derzeitige Regentenpaar Confluentia Karin I und Prinz Rainer I verabschiedet.