Glasfaserausbau Warum in Beurig nun eine neue Firma den Ausbau in die Hände nimmt

Saarburg-Beurig · In Saarburg-Beurig soll die Firma Westconnect statt Deutsche Glasfaser schnelles Internet in den Stadtteil bringen. Was die Gründe für den Wechsel sind.

01.05.2024 , 13:50 Uhr

Den Glasfaserausbau in Beurig soll nun eine andere Firma managen. Foto: dpa/Matthias Rietschel