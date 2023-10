Angeblicher Pinkel-Vorfall kursiert im Netz Probleme mit Flüchtlingen im Hermeskeiler Lidl? Das sagt der Marktbetreiber

Die steigenden Flüchtlingszahlen sind zurzeit ein viel diskutiertes Thema. In Hermeskeil, wo sich eine der Erstaufnahme-Einrichtungen des Landes (Afa) befindet, sind seit Ende 2022 um die 1500 Menschen untergebracht. Die Flüchtlinge bewegen sich in der Stadt, kaufen dort in den Supermärkten ein. Besonders in der Lidl-Filiale in der Gusenburger Straße, der nächsten Einkaufsmöglichkeit auf dem Weg von der Afa in Richtung Innenstadt.