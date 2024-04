Auseinandersetzung mit der Geschichte Wie engagierte Bürger in Hermeskeil viele Zeichen für die Demokratie setzen

Hermeskeil/Ruwer · „Rundgang in Gaumusterdorf“, so heißt ein neues Projekt in Hermeskeil, das von der Partnerschaft für Demokratie Hermeskeil-Ruwer gefördert wird. Was es damit auf sich hat.

22.04.2024 , 06:36 Uhr

Georg Mertes, Tamara Breitbach, Ricarda Ahmetovic (von links) erinnern an die Schicksale der jüdischen Nachbarn in Hermeskeil. Foto: TV/Dagmar Stadtfeld

Von Dagmar Stadtfeld