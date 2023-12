Vier ukrainische Familien noch vor Ort Wie das kleine Mandern fast zwei Jahre lang 130 Menschen Zuflucht geboten hat

Ein kleiner künstlicher Weihnachtsbaum steht im Wohnzimmer von Familie Kaperyz in Mandern. Über die Feiertage ist dort die ganze Familie zusammengekommen – ausnahmsweise. Denn die Familie lebt getrennt. Julia Kaperyz wohnt seit März 2022 mit den beiden Töchtern Masha (12) und Eugenia (20) in dem Haus in der Dorfmitte. Der Vater ist im Westen der Ukraine geblieben, in der kleinen Stadt Stryj, 1600 Kilometer von Mandern entfernt. Gerade mal für eine Woche ist er zu Besuch in Deutschland, dann muss er wieder zurück. In seiner Heimat arbeitet der 66-Jährige als EDV-Fachmann in der Stahlindustrie.