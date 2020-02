Kirche : Projektchor gestaltet Abendlob in Reinsfeld

Reinsfeld Katholiken in Reinsfeld beginnen die Fastenzeit am Sonntag, 1. März, um 18 Uhr mit einem Abendlob des Dekanates Hermeskeil-Waldrach in der Kirche St. Remigius. Die musikalische Gestaltung übernimmt ein Projektchor mit Sängern aus den Kirchenchören aus dem Hochwald.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit Rafael Klar haben sie ein neues Repertoire vorbereitet. Als Männerchorsatz werden ausgeführt „Da Pacem“, „Vater unser“, „Nunc dimittis” und „All night, all day”. Weitere Gesänge werden im Wechsel mit der Versammlung angestimmt.