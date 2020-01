Konzerte : Projektchor Joy tritt zweimal auf

Serrig/Saarburg (red) Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre lädt der Projektchor Joy mit Band zu Konzerten in Serrig und Saarburg ein. Unter dem Motto „Feel the Spirit“ werden ansprechende Gospels, Spirituals und neue, geistliche Lieder aufgeführt.

Am Samstag, 1. Februar, 18 Uhr, findet ein Konzert in der Pfarrkirche St. Martin in Serrig statt. Am Sonntag, 2. Februar, 17 Uhr (nicht wie irrtümlich angekündigt um 18 Uhr), ist der Projektchor in der Pfarrkirche St. Laurentius in Saarburg zu Gast. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei; am Ende freuen sich die Aufführenden über eine Spende für einen sozialen Zweck.