Serie: Was die Gemeinden 2021 anpacken : Senioren-Wohnprojekt im Manderner Dorfkern rückt näher

MANDERN Seit vielen Jahren reifen in Mandern die Pläne für ein Wohnprojekt, das Senioren ein altergerechtes und damit barrierefreies Leben ermöglicht. Die Pläne dafür sind jetzt so weit gediehen, dass am Mittwoch, 10. Februar, um 19 Uhr erste Entwürfe des geplanten Neubaus in der Dorfmitte in einer Sitzung des Ortsgemeinderates im Jugendheim präsentiert und diskutiert werden können.

Unter der Einhaltung von Hygieneregeln können auch Zuhörer – in begrenzter Zahl – die Sitzung verfolgen. Bürgerversammlungen zu diesem Thema sind laut Ortsbürgermeister Tim Kohley wegen Corona derzeit nicht möglich. Dasselbe gelte für die Dorfmoderation. Sie soll mit einer schriftlichen Umfrage vorangetrieben werden, wie Kohley auf TV-Nachfrage berichtet.

Der geplante Neubau mit altersgerechten Servicewohnungen und zusätzlich buchbaren Pflegeleistungen soll das Zentrum einer neu gestalteten Ortsmitte in Mandern bilden (der TV berichtete mehrfach). Zuletzt hatte die Gemeinde dafür benötigte Grundstücke im Ortskern erworben, drei Hauskäufe standen laut Ortsbürgermeister allerdings noch aus. Diesbezüglich will Kohley am Mittwoch im Gemeinderat aktuelle Fortschritte verkünden: „Es steht bald der Abriss von Altbauten im Ortskern an, die für den Neubau weichen sollen.“ Verschiedene Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten rund um das Projekt müssten noch geklärt werden. Auch die Betriebsform des Projektes solle im Laufe dieses Jahres ebenfalls festgezurrt werden.

Info Ratssitzung ins Jugendheim verlegt Die nächste Sitzung des Gemeinderats Mandern am Mittwoch, 10. Februar, 19 Uhr, ist laut Ortsbürgermeister Tim Kohley kurzfristig ins Jugendheim neben der Kirche verlegt worden. Die Siebenbornhalle, die im Saarburger Kreisblatt als Sitzungsort angegeben ist, sei aktuell nicht nutzbar, weil dort der Fußboden im Rahmen der laufenden Sanierungsarbeiten herausgenommen worden sei. Neben dem geplanten Wohnprojekt für Senioren wird die Hallensanierung, insbesondere in Bezug auf die künftige Beleuchtung, ein Thema der Ratssitzung sein. Außerdem geht es um Brandschutz-Optimierungen und eine neue Küche für den Kindergarten sowie um die geplanten Investitionen in der Gemeinde für die kommenden Jahre. Aus Gründen des Infektionsschutzes stehen am Mittwoch laut Ortsbürgermeister Plätze für Zuhörer nur in begrenzter Zahl zur Verfügung.

Ein weiterer dicker Brocken für die Gemeinde im Jahr 2021 ist der aufwendige Umbau der Siebenbornhalle für rund 900 000 Euro. Für das neue Dach, den Schwingboden, die Beleuchtung und den Tribünenboden fließt Fördergeld in Höhe von 600 000 Euro.

Noch nicht geklärt ist die Neugestaltung des Friedhofes mit der Einsegnungshalle und neuen Grabfeldern, und woher mögliche Fördermittel für das Projekt kommen könnten.

Als noch „geheimes Projekt“ bezeichnet Kohley ein Vorhaben zur Förderung des Tourismus in Mandern und in den umliegenden Gemeinden.