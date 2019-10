Projekte für eine schönere Innenstadt: Hermeskeiler wollen Stadtkümmerer

Stadtkümmerer, die bei Projekten helfen und als Bindeglied zur Verwaltung fungieren: An dieser Idee aus den April-Workshops zum Förderprogramm Stadtumbau haben Teilnehmer eines Bürgerforums in der Hochwaldhalle weiter getüftelt. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Hermeskeil Viel Geld fließt bald aus einem Förderprogramm für eine attraktivere Innenstadt nach Hermeskeil. Abseits der öffentlichen Projekte, die der Stadtrat bald festlegt, sollen auch die Bürger anpacken. Ideen dazu tauschten am Montag 80 Interessierte in der Hochwaldhalle aus.

Wie soll sich die Hermeskeiler Innenstadt verändern? Was lässt sich verbessern bei Stadtbild, Verkehrsführung und Aufenthaltsqualität? Darüber haben sich bei Workshops im April viele Bürger Gedanken gemacht und gemeinsam mit dem Planungsbüro Stadtgespräch Vorschläge gesammelt. Am Montagabend in der Hochwaldhalle hatten sie erneut die Chance, ihre Meinung einzubringen.