Stadtrat und Verwaltung suchen Lösung Bessere Absprachen, klare Prioritäten: So soll es mit Projekten in Hermeskeil schneller vorangehen

Warum geht es mit manchem Bauprojekt in Hermeskeil eher schleppend voran? Dazu hatte die Verbandsgemeinde-Verwaltung vor einigen Wochen im Stadtrat Erklärungen und Zahlen präsentiert, die für große Ernüchterung gesorgt hatten. Die Rede war von „Umsetzungsquoten“ zwischen 15 und 30 Prozent. So niedrig war der Anteil der finanziellen Mittel, die seit 2021 für neue Projekte in den Haushaltsplänen standen und dafür tatsächlich in dem jeweiligen Jahr ausgegeben wurden. Verwaltungschef Hartmut Heck hatte dies unter anderem mit der hohen Belastung des Bauamts begründet, das zurzeit etwa 180 Projekte in der gesamten VG betreue (wir berichteten). Zugleich hatte Heck angekündigt, gemeinsam mit der Stadt an einer Verbesserung der Situation arbeiten zu wollen.