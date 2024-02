Große Projekte auf der Agenda Wo die Stadt Hermeskeil drei Millionen Euro investieren will

Hermeskeil · Die Stadt Hermeskeil hat sich finanziell viel vorgenommen. Rund drei Millionen Euro will sie investieren, einen großen Teil davon in die neue Kita. Warum dieses Projekt die Kommunalpolitiker sorgenvoll in die Zukunft blicken lässt und wofür sonst noch Geld ausgegeben werden soll.

22.02.2024 , 07:32 Uhr

Im Sommer soll es losgehen mit der Umgestaltung des Donatusplatzes in Hermeskeil. 1,3 Millionen Euro hat die Stadt für das Projekt im aktuellen Haushalt reserviert. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber

Die gute Nachricht für die Hermeskeiler vorweg: In diesem Jahr wird die Stadt ihre Grund- und Gewerbesteuersätze nicht anheben. Im Vorjahr hatten die Fraktionen im Stadtrat noch zähneknirschend einer Erhöhung zugestimmt – sonst wäre ein ausgeglichener Haushalt nicht zu erreichen gewesen.