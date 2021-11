Fastnacht : Neue Tollitäten, Klopapier und Impfspritze

Hermeskeil 3G und ein Tanz mit dem Virus: Der Karnevalsverein „Ruck-Zuck“ stellt in Hermeskeil seine neuen Prinzenpaare unter Corona-Bedingungen vor.

(doth) Die Hermeskeiler Saal­fastnacht spielt sich in der großen Hochwaldhalle ab, wenn nicht ein völlig humorloses Virus wieder die Oberhand gewinnt. 1. Februar, 20.11 Uhr: Prunk- und Gala­sitzung, 20. Februar, 15.11 Uhr: Kinderkarneval, 26. Februar, 20.11 Uhr: Gaudinight. Der Rosen­montags­zug unter dem Motto der Session „Alles außer irdisch“ startet am 28. Februar um 14.11 Uhr und ab 16.11 Uhr die große Party. Es bleibt abzuwarten, ob das Wort „Maskenball“ nicht doch noch eine neue Bedeutung bekommt.

Valerie I. und Lars II., das neue Prinzenpaar, sind auch im richtigen Leben ein Paar. Er ist Lehrer und Hobbykicker, sie arbeitet in der Hermeskeiler Tourist-Information und spielt in der Stadtkapelle Schlagzeug. Sie berichten, wie die Tollitäten-Aquise in Hermeskeil so abläuft. „Da haben im August einfach mal drei Prinzen­macher an der Haustür geklingelt“, erklärt Lars, und: „Da hab’ ich erst mal Bier aus dem Keller geholt.“