Konsequenzen drohen Folgen von Promillefahrt mit 60 Schülern: Entlassung möglich, weiterer Fahrer fällt bei Kontrollen auf

60 Schüler wollten am Montag mit dem Bus aus dem Raum Saarburg zur Realschule plus in Kell am See fahren. Kurz vor der Ankunft stoppte die Polizei den Fahrer, weil ein Fahrgast im Bus die auffällige Fahrweise des Mannes gemeldet hatte. Bei der Kontrolle des 44-jährigen Fahrers wurde laut Polizeipressestelle ein Atemalkoholwert von 1,8 Promille gemessen. Erlaubt sind für Busfahrer 0,0 Promille.