Nach Gerichtsurteil Anwohner protestieren mit großen Bannern gegen Hotel- und Wohnungsbau in Saarburg

Groß und breit stehen sieben Banner in Vorgärten der Schodener Straße in Saarburg. Ein zusätzliches ist in der benachbarten Wiltinger Straße zu finden. Mit den Texten darauf machen sich die Anwohner Luft angesichts dessen, was vor ihrer Haustür gebaut wird: fünf Mehrfamilienhäuser und ein Hotel mit 64 Zimmern, Wellnessbereich und 15 Ferienappartements. Sie protestieren aber auch gegen den Umgang mit ihren Bedenken und mit einem Gerichtsurteil.