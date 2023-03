Vorfall im Dezember Zeitungsboten in Hermeskeil mit Küchenmesser attackiert? 24-Jähriger steht ab morgen vor Gericht

Der Vorfall in Hermeskeil in der Nacht auf den 10. Dezember hatte für Aufsehen gesorgt. Eine Polizeistreife fand damals gegen Mitternacht in der Nähe einer Tankstelle in der Trierer Straße einen 19-jährigen Zeitungsausträger, der aus einer Stichwunde im Rücken blutete und im Krankenhaus behandelt werden musste. Kurz darauf wurde ein Tatverdächtiger festgenommen.