Gericht : Prozess gegen Ex-Schulleiter: Weitere Zeugen werden gehört

Trier Acht Verhandlungstage und kein Ende in Sicht: Die Beweisaufnahme im Missbrauchs gegen einen Ex-Schulleiter am Landgericht Trier ist noch nicht beendet.

Die Beweisaufnahme im Prozess gegen den ehemaligen Leiter einer weiterführenden Schule im Kreis Trier-Saarburg ist auch am achten Verhandlungstag am Landgericht Trier noch nicht abgeschlossen. Dem 55-jährigen Pädagogen wird vorgeworfen, einen minderjährigen Schüler sexuell motiviert unsittlich berührt zu haben und dies bei einem weiteren Schüler versucht zu haben.

Die beiden Verteidiger des Mannes hatten vergangene Woche umfangreiche Beweisanträge gestellt, denen die Erste Große Jugendkammer unter dem Vorsitz von Richter Günther Köhler am Montag zum Teil stattgab. Demnach sollen heute und am Mittwoch, 26. Juni, zwei weitere Polizeibeamte als Zeugen vor Gericht aussagen. Die Verteidigung erhält zudem Gelegenheit, eine Daten-CD zu sichten. Darauf befinden sich Einträge von Betreuern aus der Jugendhilfe-Wohngruppe, in der eines der mutmaßlichen Missbrauchsopfer gelebt hat.