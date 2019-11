Taben-Rodt/Trier Eine Rechtsmedizinerin hat im Prozess um einen mutmaßlichen Mordversuch in Taben-Rodt zu den schweren Verletzungen des Opfers und der Herzfrequenz des Angeklagten ausgesagt.

Im Landgericht Trier geht es am Donnerstagvormittag um Adrenalin und um komplizierte Brüche. Rechtsmedizinerin Daniela Bellmann erläutert ihr Gutachten zum Fall des mutmaßlichen Mordversuchs in Taben-Rodt. Die Staatsanwaltschaft wirft einem 44-jährigen Saarländer vor, dass er seine Ex-Geliebte am 15. November 2018 in Taben-Rodt mit seinem Auto überfahren habe und sie so habe töten wollen. Weder Täter noch Opfer können sich an die Tat erinnern. Auch 34 Zeugenaussagen haben bisher keine Klarheit gebracht. Diese bringt auch die Rechtsmedizinerin nicht. Allerdings sagt sie zu den Verletzungen des Opfers und der körperlichen Verfassung des Angeklagten aus.