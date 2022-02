Prozess : Weil er Jugendlichen und Minderjährigen Drogen verkauft hat – klares Urteil zu Saarburger „Kifferbude“

Im Prozess um die Saarburger “Kifferbude“ ist das Urteil gefallen: drei Jahre und sechs Monate Haft für den Angeklagten. Foto: dpa/Volker Hartmann

Saarburg/Trier Am dritten Prozesstag um die sogenannte „Kifferbude“ von Saarburg hat das Amtsgericht Trier ein Urteil gefällt. Dem vorbestraften Angeklagten war in mehr als elf Fällen die Weitergabe von Drogen an Kinder und Jugendliche vorgeworfen worden. Wie der Prozess zu Ende ging.