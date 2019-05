Justiz : Prozess um geplatztes Freizeitprojekt Hermeskeil: Hauptangeklagter verurteilt

Trier Im Prozess um ein geplatztes Freizeitprojekt in Hermeskeil wird der Hauptangeklagte zu einer Geldstrafe verurteilt und bekommt sogar noch Rabatt.

Ein Eifeler Geschäftsmann, der vor zehn Jahren auf dem ehemaligen Hermeskeiler Bundeswehrgelände einen großen Hotel- und Freizeitkomplex errichten wollte, ist vom Trierer Landgericht wegen Betruges zu einer Geldstrafe von 3000 Euro verurteilt worden. Das Verfahren gegen einen mitangeklagten Geschäftspartner des 54-jährigen Hauptangeklagten war bereits am ersten Prozesstag gegen Zahlung einer Geldauflage eingestellt worden. Beide Männer hatten ein umfangreiches Geständnis abgelegt und sich für die ihnen zur Last gelegten Taten entschuldigt.

Der Hauptangeklagte musste in der Verhandlung am Dienstag allerdings noch eine deftige Gardinenpredigt über sich ergehen lassen. „Schämt euch!“, sagte der um eine halbe Million Euro gebrachte Hauptgeschädigte des gescheiterten Hochwald-Projekts, ein Planer aus der Eifel. Der Bauingenieur warf dem Geschäftsmann sowie weiteren, nicht auf der Anklagebank sitzenden ehemaligen Gesellschaftern der später pleitegegangenen Firma Dorf Hochwald KG vor, ihn betrogen und ein rechtschaffenes Unternehmen in große Schwierigkeiten gestürzt und an den Rand des Ruins gebracht zu haben. Er selbst habe sich durch die vermeintliche unternehmerische und fachliche Reputation der Teilhaber blenden lassen, meinte der Zeuge selbstkritisch. Aber auch die örtlichen Kommunalpolitiker hätten das Projekt eng begleitet und in ihm das Gefühl hervorgerufen: Alles okay, es läuft.