Polizisten und Angestellte sagen aus Prozess um Hunderte gestohlene Notebooks: Hat ein Mitarbeiter den Tätern geholfen?

Verdacht auf schweren Bandendiebstahl – so lautet der Vorwurf gegen die zwei Angeklagten, die sich seit Anfang Oktober vor dem Landgericht Trier verantworten müssen. Dem 30-jährigen K. wirft die Anklage vor, dass er zu einer Diebesbande gehörte, die im Mai und im Dezember 2022 zweimal in die Lagerhalle derselben Firma in Hermeskeil eingebrochen sein soll. Gestohlen wurden insgesamt rund 2500 hochwertige Laptops und Computer-Hardware im Gesamtwert von etwa 800.000 Euro. Der zweite Angeklagte M., 57 Jahre alt, soll als Mitarbeiter des geschädigten Unternehmens bei den Diebstählen Hilfe geleistet haben. Er soll die Täter über die in der Halle gelagerte Ware und über Sicherheitsvorkehrungen informiert haben (wir berichteten).