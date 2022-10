Prozess : Versuchter Totschlag in der Afa Hermeskeil? Vor Messerangriff gab es laut Zeugen schon handfesten Streit

Was hat sich auf dem Gelände der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende Ende März abgespielt? Vor dem Landgericht Trier müssen sich derzeit zwei Männer verantworten, die an einer lebensbedrohlichen Messerattacke auf einen Mitbewohner beteiligt gewesen sein sollen. Foto: TV/Marion Maier

Trier/Hermeskeil Im Prozess um versuchten Totschlag in der Aufnahmeeinrichtung in Hermeskeil haben am Mittwoch mehrere Polizisten ausgesagt. Demnach soll es am Nachmittag vor dem mutmaßlichen Messerangriff auf einen Bewohner bereits ein Gerangel gegeben haben, an dem die zwei Angeklagten beteiligt waren.