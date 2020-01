Trier/Taben-Rodt Eine weitere Ex-Freundin des Angeklagten, der eine Ex-Geliebte absichtlich mit dem Auto überfahren haben soll, sagt voraussichtlich im Februar aus.

Der Fall des mutmaßlichen versuchten Mordes von Taben-Rodt bleibt kompliziert. Das Landgericht Trier weiß auch am 16. Verhandlungstag noch nicht, ob der Saarländer auf der Anklagebank seine Ex-Geliebte im November 2018 absichtlich überfahren hat. Am Montag haben zwei weitere Zeuginnen ausgesagt: die Mutter und die Schwester einer anderen Frau, die mit dem Angeklagten in den 1990er Jahren zusammen war. Beide sollten sich zu möglichen Auffälligkeiten in der Beziehung äußern, die der Mann, dem seit dem 30. Juli 2019 der Prozess gemacht wird, mit ihrer Tochter/Schwester geführt hat.