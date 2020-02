Justiz : Prozess um versuchten Mord in Taben Rodt – Angeklagter zu zehn Jahren Haft verurteilt

Trier/Taben-Rodt Schuldig. Das Landgericht Trier hat den Mann, der seine Ex-Freundin in Taben-Rodt mit seinem Auto überfahren und so angeblich töten wollte, am Dienstag zu einer zehnjährigen Haftstrafe verurteilt. Damit bleibt es ein Jahr unter den Forderungen der Staatsanwaltschaft.

War es tatsächlich versuchter Mord, als der Angeklagte seine Ex-Freundin im November 2018 an der Arbeitsstelle in Taben-Rodt überfahren hat? Auf diese Frage hat das Landgericht Trier am Dienstag eine Antwort gegeben. Es stimmte dieser These zu und hat den Angeklagten deshalb zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Der Staatsanwalt hatte elf Jahre wegen versuchten Mordes gefordert. Der Angeklagte habe die Frau töten wollen. Die Schuldfähigkeit sei uneingeschränkt gegeben, sagte er. Der Verteidiger sah die Anhaltspunkte für einen Mordversuch nicht gegeben. Der Zusammenprall könnte ein Unfall gewesen sein, argumentierte er. Sein Mandant könne sich nicht erinnern. Der Verteidiger hatte um eine angemessene Strafe gebeten.

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Eine Revision innerhalb einer Woche ist möglich.