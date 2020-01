Taben-Rodt Bringt eine Ex-Freundin Licht ins Dunkel des mutmaßlichen Angriffs eines Angeklagten auf seine einstige Geliebte in Taben-Rodt?

Das Problem im Prozess um den mutmaßlichen Mordversuch in Taben-Rodt ist, dass sich weder der Angeklagte noch das Opfer an die Tat erinnern können. Augenzeugen gibt es auch nicht. So spielen Gutachten eine besonders große Rolle, wie sich auch am jüngsten Prozesstag zeigte.