Kostenpflichtiger Inhalt: Taben-Rodt/Trier : Prozess um versuchten Mord: Opfer aus Taben-Rodt sagt aus

Der Angeklagte bespricht sich vor Prozessbeginn mit seinem Rechtsanwalt Andreas Ammer. Foto: Marion Maier. Foto: Marion Maier

Taben-Rodt/Trier Handelt es sich bei dem Vorfall um einen Mordversuch oder einen schweren Unfall? Am Dienstagnachmittag sollen zwei Frauen mehr Licht in den Fall bringen: Die Lebensgefährtin des Angeklagten und die ehemalige Geliebte, die er mit dem Auto angefahren haben soll, sagen am Landgericht aus.

Die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft wiegen schwer: Der 47-jährige Saarländer soll am Morgen des 15. Novembers 2018 seinen Dacia Duster, einen SUV, als Waffe genutzt haben, um eine Frau zu töten, die er einmal geliebt hat. Der Mann hat zum Sachverhalt bisher geschwiegen. Allerdings gibt es mehrere belastende Zeugenaussagen.

Bekannt ist zudem, dass er zwar mit seiner Lebensgefährtin zusammenlebte, aber mit dem Opfer sieben Jahre lang eine Beziehung führte, bis ihn die Frau Mitte 2018 verließ.

Dieses „Doppelleben“ hat der Angeklagte vor Gericht eingestanden. Mit dieser Lebenssituation erklärt er auch, dass er seit 2018 mit Schlafstörungen, Depression und Angstzuständen zu kämpfen hat.

Neben dem Schweigen des Angeklagten gestaltet sich die Aufklärung des Vorfalls schwierig, weil die Verletzte nach dem Unfall unter Gedächtnisverlust litt. Zudem war sie lange Zeit in Reha, denn die Verletzungen waren sehr schwer. Unter anderem hatte sie mehrere Beinbrüche, die sie zeitweise an einen Rollstuhl banden.