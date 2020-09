Prozess : Brandstiftung: Zeuge erkennt Auto, aber nicht den Angeklagten

Trier Im Prozess wegen einer mutmaßlichen Brandstiftung in einem Mehrfamilienhaus in Konz hat am Mittwoch der Mann ausgesagt, der das Feuer entdeckte.

Eigentlich hätte der 37-Jährige schon am ersten Verhandlungstag aussagen sollen. Diesen Termin hat er aber verpasst. Deswegen hat die Polizei ihn nun abgeholt, damit er seine Aussage macht. Auf die Frage der Vorsitzenden Richterin am Landgericht, Petra Schmitz, warum er nicht zum ersten Verhandlungstag gekommen sei, sagt er: „Ich war im Urlaub. Den Termin habe ich verschwitzt.“ Im Fall der mutmaßlichen Brandstiftung vom 9. Februar nach einem Feuer im Keller eines Mehrfamilienhauses im Konzer Viertel Karthaus ist der Mann ein wichtiger Zeuge. Er hat den Notruf abgesetzt. Außerdem hat der Mann den entscheidenden Hinweis auf ein Auto gegeben. Das führte letztlich zur Festnahme des 40-Jährigen, der nun wegen Brandstiftung angeklagt ist.

Vor Gericht schildert er seine Erlebnisse: Er sei mitten in der Nacht, später als gewohnt, mit seinem Hund spazieren gegangen. Auf dem Weg in Richtung des Bahnhofs Karthaus sei ihm ein dunkler SUV aufgefallen, der entgegen der Fahrtrichtung mit eingeschalteter Warnblinkanlage geparkt habe. Auf dem Beifahrersitz habe eine blonde Frau gesessen. Er habe sich darüber „gewundert, dass da ein Auto mit Mannheimer Nummernschild stand“, sagt er. Dann habe er nach rechts geguckt und einen Mann im Hinterhof des dortigen Mehrfamilienhauses gesehen. Der Mann habe vor einer Garage gestanden, sei 1,80 Meter groß und von normaler Statur gewesen. Er habe schwarze oder dunkelbraune Haare gehabt und habe eine schwarze Jacke mit Zebramuster getragen. „Ich konnte den nicht erkennen, weil der mit dem Rücken zu mir stand“, betont der Zeuge vor Gericht.

Nach dieser Beobachtung sei er mit dem Hund nach Hause gegangen. Dann habe er noch Hunger bekommen. Etwa eine Viertelstunde später sei er zu seinem Auto am Karthäuser Bahnhof gegangen, um damit zu einem Schnellrestaurant in Trier zu fahren. Auf dem Weg habe er gesehen, dass „schwarzer Qualm“ aus den Fensterluken des Kellers kam, vor dessen Eingang er wenige Minuten zuvor den Mann gesehen hatte.

Der Zeuge reagiert schnell. Um 2.18 Uhr wählt er den Notruf. „Ich habe die Feuerwehr angerufen und dann die Leute raus geklingelt“, sagt er vor Gericht. So hat der Mann wohl Schlimmeres verhindert. Zumindest entkommen alle 18 Bewohner und ein Gast unverletzt aus dem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr ist so schnell vor Ort, dass sie den Brand löschen kann, bevor das Feuer vom Keller auf andere Gebäudeteile übergreift. Die Situation endet glimpflich (der TV berichtete).

