Justiz : Messerattacke auf Mitbewohner

Wegen einer Messerattacke in der AfA Hermeskeil stehen seit gestern zwei Männer vor Gericht. Foto: TV/Nathan Jones

Trier/Hermeskeil In einem Prozess vor der Trierer Schwurgerichtskammer müssen sich seit gestern zwei Georgier verantworten. Die Anklage lautet auf versuchten Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Der Vorfall ereignete sich der AfA in Hermeskeil.

Mit einem komplizierten Fall, bei dem vermutlich Aussage gegen Aussage stehen wird, befasst sich seit gestern die Schwurgerichtskammer des Landgerichts Trier. Angeklagt sind zwei georgische Staatsangehörige. Der schwere Vorwurf gegen A. (32) und T. (28): Gemeinschaftlich begangener versuchter Totschlag und gefährliche Körperverletzung. Tatort sei laut Anklage am 27. März 2022 die Aufnahmeeinrichtung für Asylsuchende (AfA) in Hermeskeil gewesen, wo die Angeklagten zu diesem Zeitpunkt untergebracht waren.

Tatopfer soll der 27-jährige Libanese M. – ebenfalls AfA-Bewohner – gewesen sein. Aber was heißt, er soll das Opfer gewesen sein? Tatsache ist: M. wurde nach dem Vorfall in der AfA mit einem schweren Messerstich im Bauch ins Trierer Brüderkrankenhaus eingeliefert, wo er durch eine Notoperation gerettet wurde.

Unabhängig davon, ob man die Tat den beiden Angeklagten und einem möglichen dritten Mittäter K. wird zuordnen können, steht fest, dass sich der Libanese an jenem Tag nicht selbst ins Messer gestürzt hatte. K. befindet sich seit dem Vorfall auf der Flucht, gegen ihn wird gesondert ermittelt. Auch A. und T. flohen zunächst, wurden aber später in Frankreich gefasst.

In der von Staatsanwalt Holger Schmitt verlesenen Anklageschrift stellt sich das Geschehen wie folgt dar: Der Libanese M. soll am Tattag auf dem AfA-Gelände mit dem noch gesuchten K. in Streit geraten sein. Danach habe der Georgier K. die beiden Angeklagten und Landsleute A. und T. über den Vorfall unterrichtet. Gemeinsam sollen die drei Männer daraufhin beschlossen haben, M. mit einem Messer zu attackieren und zu verletzen. Dabei hätten sie den Tod des Mannes zumindest billigend in Kauf genommen.

Danach sollen K. und die beiden Angeklagten mit Messern bewaffnet den Geschädigten M. angegriffen haben. Dabei sei M. vom Angeklagten A. mit einen Messerstich in den Oberbauch schwer verletzt worden. Weitere Versuche, den Angegriffenen zu verletzen, seien an dessen Gegenwehr gescheitert. Auch sei ihm ein Bekannter zu Hilfe gekommen und schließlich hätten die Security-Mitarbeiter der AfA eingegriffen. Nach dem Angriff seien die beiden Angeklagten und der noch gesuchte K. aus Hermeskeil geflohen.

Nach der Anklageverlesung erklären sich A. und T. bereit, selbst über ihren persönlichen Werdegang zu berichten. Bei der Frage der Vorsitzenden Richterin Petra Schmitz, wie es mit einer Einlassung zu den Tatvorwürfen stehe, verweisen beide auf ihre Verteidiger Martina Prechtl und Stefan Zenzen, die später eine schriftlich verfasste Einlassung vortragen würden. Zum „persönlichen Teil“ erklärt der ältere Angeklagte A., er habe in Georgien eine Zahntechnikerausbildung absolviert und besitze ein Diplom als Informatiker. Wegen fehlender Stellen in der Heimat sei er im Dezember 2021 nach Deutschland gekommen, aber auch hier sei eine avisierte Beschäftigung nicht zustande gekommen. „Zuletzt wartete ich in der AfA Hermeskeil auf die Rückkehr nach Georgien“, sagt er. Angeklagter T. hatte nach eigenen Angaben in Georgien aus finanziellen Gründen ein Studium abbrechen müssen. Danach habe er sich im Ausland mit Gelegenheitsjobs in der Gastronomie über Wasser gehalten und sei im Dezember 2021 nach Hermeskeil gekommen.

Schließlich hat Verteidiger Zenzen das Wort mit der schriftlich verfassten Einlassung seines Mandanten T. Wie schon erwartet, enthält der aufgesetzte Text kein Geständnis. T. schildert vielmehr, wie an dem Tag der noch gesuchte K. ins Zimmer stürmte, völlig aufgeregt und offenbar verletzt etwas Unverständliches sagte, dann wieder hinausrannte. Daraufhin seien er und A. dem Landsmann K. nach draußen gefolgt, wo K. dann auf den Libanesen M. gezeigt habe mit den Worten: „Mit dem habe ich den Streit.“ Danach sei es zum Wortwechsel und zu einem Gerangel gekommen. Wörtlich heißt es in der Einlassung: „Ich hatte kein Messer, auch die anderen nicht. Ich habe auch nicht gesehen, dass jemand auf den M. eingestochen hat und wusste nicht, dass er verletzt war. Wir haben nur verhindern wollen, dass M. weitere Araber holen könnte, denn wir Georgier waren dort in der Minderzahl.“