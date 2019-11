Protestsong : Konzer Punkband dreht Video zu Song über Klimastreik

Konz/Trier „Dünnes Eis“ heißt der Song, den die Gruppe Dorfterror über den globalen Klimastreik geschrieben hat. Die Bilder in dem Video zum Song wurden beim Streik in Trier gedreht.

Die Band hat den Song am Mittwoch veröffentlicht und ruft zur Teilnahme am globalen Klimastreik am Freitag, 29. November, auf. Sie wollten „den Protest all derjenigen unterstützen, die auf die Straße gehen, um die Politiker dieser Welt dazu zu bringen endlich zu handeln“, heißt es auf der Facebook-Seite der Band.