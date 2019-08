Feuerwehr : Puppen in der Seilbahn

Puppen in der Seilbahn

Saarburg Eine ausgefallene Werbestrategie soll viele Besucher auf den Tag der offenen Tür in der Feuerwache Saarburg aufmerksam machen.

(red) Die Feuerwehr Saarburg veranstaltet am Sonntag, 11. August, einen Tag der offenen Tür in der neuen Saarburger Feuerwache Am Saarufer 6. Dafür wirbt die Feuerwehr mit zwei Puppen, die sie auf die Saarburger Sesselbahn gesetzt hat (siehe Bild).