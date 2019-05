Konzert : Quadrizeps im Schwarzen Kopf

Saarburg Wenn zwei Ärzte in der Band mitspielen, dann kann jedem geholfen werden. In fein abgestufter Dosis appliziert die Band Quadrizeps feinsten Jazz auf die Ohren sowohl des Jazzkenners wie für jazzinteressierte Neulinge.

Als Ersthelfer legt Ingo von Wenzlavowicz einen breiten Rhythmusteppich, auf den dann Alexander Schorn an der Gitarre und Richard Bauer am Piano ihre Akkorde und Melodielinien legen. Als Sahnehäubchen sorgt Nils Thoma an den Saxofonen für allerlei variable Holzblassound-Injektionen. Am Sonntag, 19. Mai, ab 15.30 Uhr, spielt die Combo in der Kultkneipe zum Schwarzen Kopf in Saarburg. Der Eintritt kostet 8 Euro für Nichtmitglieder und 5 Euro für Mitglieder des Jazz-Clubs Trier.