Veranstaltung : Queen Victoria trifft Jules Vernes

Wer verkleidet zum Viktorianischen Weihnachtsmarkt kommt – wie dieser Anhänger des Steampunk – kann bei einem Kostümwettbewerb mitmachen. . Foto: Alexander Schumitz/Alexander Schumitz (itz)

Saarburg Reifrock, Frack und Dampfmaschine lassen grüßen: Der viktorianische Weihnachtsmarkt in der Glockengießerei in Saarburg lädt am dritten Adventswochenende wieder zur Zeitreise ein – diesmal mit Eiststockschießen und anderen Neuigkeiten.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der viktorianische Weihnachtsmarkt Jingle Bells in der Saarburger Kulturgießerei ist einzigartig in der Region. Er entführt die Besucher aus dem In- und Ausland am 3. Adventswochenende (14. bis 15. Dezember) zum siebten Mal in die Zeit von Queen Viktoria (1837 bis 1901). Dabei hatte die Königin in dieser Zeit kaum politischen Einfluss. England war geprägt von der Industriellen Revolution, die dem Land eine Vormachtstellung im Technologiebereich sicherte.

Veranstalterin Barbara Becker von Ars et Cultura sagt: „Wir erwarten in der Kulturgießerei wieder bis zu 3000 Besucher.“ Viele Gäste kommen gewandet dorthin. Fracks, Zylinder und Reifröcke sind vertreten. Auch Steampunk, eine von Jules Vernes inspirierte Art sich zu kleiden und technische Spielereien des Dampfzeitaltern nachzubauen, ist vertreten. Das kulinarische Angebot unterscheidet sich mit Punsch, Scones, Stew und weiteren britischen Köstlichkeiten deutlich von anderen Weihnachtsmärkten.

Info Programm Viktorianischer Weihnachtsmarkt Samstag 14.Dezember 14 Uhr Eröffnung, ab 15 Uhr Mary Poppins, Steam-Music, Carol Singers, 16.30 Uhr Kostümwettbewerb „Steam Award“, 17 Uhr Tombola „Guess the weight of the Christmas cake“ Errate das Gewicht des Weihanchtskuchens), 18 Uhr Grammophoniacs Livekonzert, 2o Uhr Marktende. Sonntag 15. Dezember 11 Uhr Eröffnung, ab 11.30 Uhr Seifenblasenzauber, Mary Poppins, Zauberei, 15.30 Uhr Kostümwettbewerb „Victorian Award“, 16.30 Uhr Tombola „Guess the weight of Christmas Cake“, 18 Uhr - Marktende Weitere Informationen finden Interessierte im Internet unter unter www.kulturgiesserei-saarburg.de

Im nostalgischen Ambiente der ehemaligen Glockengießerei bieten auch die Händler echt Historisches an oder Ware, die an die Zeit angelehnt ist. So gibt es Antiquitäten, Uhren, und Schreibwaren wie anno dazumal. Elegante Accessoires, Schmuck, Töpferwaren und Patchwork können erstanden werden.

Diesmal soll das Angebot laut Becker auch nach draußen ausgeweitet werden. Eisstockschießen auf der Terrasse ist angesagt. Dort werden Flammkuchen und Punsch angeboten. Auch beim Musikprogramm gibt es Neuerungen. Die Gramophoniacs spielen tanzbaren Weihnachtsswing. Ansonsten sind wieder die Carol Singers dabei. Der Chor singt kostümiert alte englische und deutsche Weihnachtslieder.

Am Sonntagmorgen wird ein Zauberer seine Künste präsentieren. Lady Katie wird Kostümführungen durch das historische Saarburg anbieten. Wer gewandet kommt, kann beim Kostümwettbewerb mitmachen: Es gibt einen für den klassisch-viktorianischen Look und einen anderen für die verfremdete Steampunk-Variante.