Freizeit : Radweg: Freie Fahrt ab Hermeskeil

Hermeskeil (cweb) Der Ruwer-Hochwald-Radweg ist ab dem Startpunkt am ehemaligen Bahnhof in Hermeskeil wieder für Radfahrer freigegeben. Das teilt die Touristinformation der Verbandsgemeinde Hermeskeil mit. Der Radweg-Abschnitt in Hermeskeil war aufgrund von Bauarbeiten für das im Oktober eröffnete Einkaufszentrum am Dörrenbach mehr als ein Jahr lang gesperrt gewesen.



Die Böschung, über der der Radweg verläuft, war für den Bau der neuen Märkte teilweise abgetragen worden und musste nachträglich wieder stabilisiert werden. Um die Radstrecke in diesem Bereich wieder verkehrssicher zu machen, waren zuletzt noch einige Ausbesserungsarbeiten notwendig, die nun auch abgeschlossen sind.