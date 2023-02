Unverständnis bei Anwohnern : Radweg statt Bäume: Warum am Konzer Saar-Ufer gerodet wurde

Dort, wo vor vor kurzer Zeit noch die großen Bäume standen, sind jetzt lediglich deren Stümpfe zu sehen. Foto: Stefan Nelkel

Konz An der Saarstraße in Konz wurden etliche Bäume gefällt. Warum die Bäume weichen mussten und wie das bei den Anwohnern ankommt.

Wer in den vergangenen Tagen in Konz an der Saar spazieren ging, wird sich vermutlich gewundert haben: Dort, wo große Bäume mit mächtigen Baumkronen standen, sind inzwischen lediglich Stümpfe übriggeblieben.

Die Rodung der Bäume hinge mit dem Vollausbau der L137, Saarstraße, in Konz zusammen, wie Mario Maxmini vom Landesbetrieb Mobilität Trier (LBM) sagt. Bei den Baumfällarbeiten handele es sich um die Vorbereitung für den geplanten Straßen- und Radwegausbau im südlichen Teil der Saarstraße. Bei dem Ausbau würden außerdem Wasser- und Kanalleitungen erneuert, so Maxmini weiter. „Zur Herstellung des Radweges und zur Minimierung des Eingriffes in den vorhandenen Baumbestand am Flussufer wurde ein externer Baumgutachter eingeschaltet“, sagt Maxmini. Dieser Gutachter habe schadhafte und pilzbefallene Bäume identifiziert und erforderlichen Schutz an den zu erhaltenen Bäumen festgelegt.

Der Blick aus einem Wohnungsfenster in der Konzer Saarstraße vor den Rodungen. Foto: Stefan Nelkel

„Dieses Konzept wurde in Abstimmung mit der zuständigen Naturschutzbehörde vor Ort festgelegt“, so Maxmini. Beim Ausbau des Radwegs sollen sogenannte Wurzelbrücken genutzt werden, die über den Wurzeln der Bäume liegen und sie so schützen sollen. In der aktuellen Planung müssten zudem weniger Bäume gefällt werden als noch zu Beginn der Planungen gedacht.

Die Rodung am Saar-Ufer kommt nicht nur gut an

Seit November vorigen Jahres liege die schriftliche Genehmigung der Naturschutzbehörde im Rahmen des Baurechtverfahrens vor. „Die Rodungen erfolgten nun in der zulässigen Rodungsperiode“, sagt Maxmini. Die Bäume wurden am Montag, den 23. Januar 2023, gefällt. Der LBM werde im Sommer dieses Jahres mit den Bauarbeiten beginnen, wie es auf der Webseite der Stadt Konz heißt. Die Ausbaupläne hat der Konzer Stadtrat bereits im vergangenen Frühjahr beschlossen.