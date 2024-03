Wenige Kilometer bis ins Saarland fehlen Ein Hindernis ist abgeräumt – So geht es mit dem Radweg-Lückenschluss bei Hermeskeil weiter

Hermeskeil · Nach Monaten des Wartens bewegt sich was beim geplanten Radweg-Lückenschluss zwischen Hermeskeil und dem Saarland. Die Bahn ist bereit, über den Kauf der benötigten Flächen zu verhandeln. Und der Kreis hat großes Interesse an dem Projekt mitzuwirken. Was dafür noch alles zu klären ist.

10.03.2024 , 11:20 Uhr

Noch endet der neue Bahnradweg auf der alten Trasse der Hochwaldbahn bei Nonnweiler-Bierfeld. Doch die Pläne für eine Verbindung bis zum Ruwer-Hochwald-Radweg in Hermeskeil kommen jetzt allmählich voran. Foto: Trierischer Volksfreund/Christa Weber