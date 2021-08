Dorfentwicklung : Rätselraten über Wohngebiet-Erschließung

Die Rosenbergstraße in Wiltingen ist zu Teilen offensichtlich nie richtig erschlossen worden. Mit einer städtebaulichen Neuplanung soll dieser Mangel jetzt behoben werden. Unklar ist, wer die Kosten dafür tragen muss. Foto: Jürgen Boie

Die geplante Erweiterung eines Gewerbebetriebs in Wiltingen offenbart Planungslücken.

Wiltingen (jbo) Der Ortsgemeinderat in Wiltingen muss sich einem Problem stellen, das es in dieser Form auch nicht alle Tage gibt: Da die Zimmerei Stephan Plunien ihren Betrieb erweitern möchte, fällt auf, dass es in der Rosenbergstraße in Richtung Oberemmel keine reguläre Erschließung mit Straßenentwässerung und -beleuchtung usw. gibt.

Am Ende der Rosenbergstraße in Wiltingen liegen in Richtung Oberemmel die Don-Bosco-Schule und der Sportplatz auf der rechten Straßenseite. Links stehen einige Wohngebäude, dazwischen liegen Weinbergsflächen. Im weiteren Verlauf der Straße, eigentlich schon außerhalb des Ortes, hat die Zimmerei und Holzbaufirma Stephan Plunien ihren Firmensitz. Diese Firma möchte ihr Betriebsgelände vergrößern. In diesem Zusammenhang fiel auf, dass der mit der damaligen Ansiedlung des Betriebs eigentlich vorgesehene Bebauungsplan nie aufgestellt worden war. Daher wurden auch nie Erschließungsmaßnahmen vorgenommen; die Anlieger mit ihren Wohnhäusern hätten sich wohl „privat“ an das Versorgungsnetz mit Strom und Wasser angeschlossen. Ein normaler Straßenausbau mit entsprechenden Entwässerungsanlagen und Straßenbeleuchtung wurde offensichtlich auch nicht durchgeführt.

Dass dieser Zustand so nicht mehr aufrechterhalten werden kann, war allen Ratsmitgliedern klar. Seitens eines Planungsbüros wurde daher ein Vorschlag entwickelt, Teile der Weinberge und des zwar bebauten, aber nicht erschlossenen Wohngebiets städtebaulich neu zu ordnen.

Die Erschließung des fraglichen Gebiets soll nun erstmalig durchgeführt werden. Konflikte bahnen sich nach Auffassung des Rates aber mit Anliegern an, die sich nun möglicherweise an den Kosten für die Erschließung beteiligen müssen. „Soweit ich weiß, haben die Anwohner ihre Baugenehmigungen mit dem Zusatz erhalten, dass sie sich an einer späteren Erschließung finanziell beteiligen müssen“, sagte Ratsmitglied Edith Deges-Reinert (CDU).

Aus der Konzer Bauabteilung berichtete Alexander Queins, dass es zwar einen Flächennutzungsplan gebe, aber keinen Bebauungsplan. Es sei, so hieß es von Seiten des Planungsbüros, aber auch schwierig, beispielsweise noch Flächen für Wohnhäuser auszuweisen, da das Gelände teilweise sehr steil sei und sich kaum für den Bau von Wohnhäusern eignen würde.

Auch die Aufstellung einer sogenannten Abrechnungseinheit für die Wiederkehrenden Beiträge, mittels derer die Grundstückseigentümer in einem bestimmten Gebiet zusammen die Ausbau- und Erschließungskosten tragen müssten, sei nicht unproblematisch, meinte Ortsbürgermeister Christoph Schmitz. Denn man wisse momentan nicht, ob schon Erschließungsbeiträge geleistet worden seien.