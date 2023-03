Seuchengefahr? Toter Fuchs in Konz gefunden: War er krank und was bedeutet das für Hundehalter in Trier und Trier-Saarburg?

Trier/Konz · Der Beitrag einer Tierschützerin in der Facebook-Gruppe „Wir sind Konzer“ klingt alarmierend für Hundehalter in der Saar-Mosel-Stadt: „Fall von Staupe bei Fuchs auf Canet, kontaktiert bitte sofort den Jagdpächter, Polizei im Falle eines Verdachts und Hunde fernhalten.“ Beigefügt ist ein Foto von einem Fuchs, der seelenruhig ohne Scheu über eine Straße läuft, die in dem Wohngebiet in der Stadt Konz liegt.

15.03.2023, 06:24 Uhr

Auf Facebook wurde vor einem Fuchs in Konz-Canet gewarnt, weil er ohne Scheu im Wohngebiet unterwegs war. Es war sogar von der für Hunde gefährlichen Viruserkrankung Staupe die Rede. Tatsächlich wurde nun ein Fuchs tot in Canet aufgefunden. Er wird jetzt untersucht. (Symbolbild) Foto: dpa/Heikki Saukkomaa

Beigefügt ist ein Link zum Landesuntersuchungsamt, das im April 2022 vor dem Staupe-Virus gewarnt hat. Die Warnung bezieht sich allerdings auf drei Füchse in den Landkreisen Birkenfeld und Altenkirchen. Bei diesen Tieren sei das Virus nachgewiesen worden, heißt es darin. Für Hunde könne es tödlich sein. Besonders Jagdhunde sollten deshalb dagegen geimpft werden.